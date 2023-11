Viimaseid nädalaid Kaitseliidu ülemana teeniv kindralmajor Riho Ühtegi tunnistab, et mõningad põlvkondadevahelised eriarvamused oli kindlasti üks põhjus, mis ajendas teda ametist lahkuma. "Sõjaväeline arusaamine on selline, et meie ainult sõdime. Evakuatsioon ei olevat kaitseväe asi. Aga kelle eest me lõpuks võitleme!? Kui sõjas jääb Eesti rahulik elanikkond võitlusele jalgu ja saab surma, siis ei ole sellisel sõjal ju mingit mõtet," ütleb ta.