Viljandimaa suurimate tööandjate esikolmik on ülistabiilne. Suurim tööandja on sihtasutus Viljandi Haigla, ettevõtetest on kõige enam töötajaid Viljandi Aknal ja Uksel. Nemad on kahekesi ka teistest peajagu ees. Seejuures vähenes haigla töötajaskond 2021. aastaga võrreldes ühe võrra, Viljandi Aknal ja Uksel ning kolmandat kohta hoidval Viljandi Tarbijate Ühistul jäi muutuste lahtrisse aga ümmargune null.