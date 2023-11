BerryMarketi eestvedaja Siim Kütt ütles pärast esimest marjamüügi automaatidega katsetamise hooaega, et nüüd on kavas nendega Viljandist ka teistesse linnadesse laieneda ning kontseptsiooni täiustada, et tekiksid automatiseeritud miniturud.

Foto: Marko Saarm