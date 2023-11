Parim mikroettevõte. Nominent ⟩ Huvi ehituse vastu tõi ettevõtjale boonuseks korraliku kasumiprotsendi

«Läheb liigagi hästi,» lausus Piksmari omanik Margo Pikas ja lisas selgituseks, et tööd on palju ja tegevust jagub. Enamik 2018. aastal Viiratsisse sissekirjutatud osaühingu töid jääb pealinna kanti, sest nagu Pikas tähendas, liigub raha ehitajatele ikkagi Tallinnas. Seal on suuremad tööd ja palju mugavam on teha, kui on kindel pooleaastane objekt ees. «Siis tulevad kõik rõõmsa näoga tööle ja teevad teada asja,» selgitas ta. Hoopis teine teema oleks siblida ühelt objektilt teisele kaks nädalat ühes kohas ja teised kaks mujal. «See väsitab,» tõdes ettevõtja. Pikem projekt annab tema ütlemist mööda kindlust ja aega järgmist otsida, kuid eks vahel jookse needki asjad ühel hetkel üksteisele sisse.