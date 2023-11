Indrek Jõgisoo (vasakul) rääkis, et vastupidi nii mõnelegi teisele on VMT Tehased käinud tänavu laienemise teed ning eeskätt on juurde otsitud keevitajaid. Fotol on peale tema ettevõtte keevitusmeister Reimi Paas.

Foto: Elmo Riig