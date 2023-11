Kõpu PM on tänavuse Viljandimaa ettevõtluskonkursi kõige pikema tegutsemisajaga ettevõte: see on asutatud aastal 1969. Mullusest aastast on sel peamiselt piima ja liha tootmisele, kuid ka viljakasvatusele pühendunud ettevõttel ette näidata kasumi kasv 2055,6 protsenti.