Sakala keskuse vallutasid tuntud Eesti popartistid

Võistlust korraldavad Viljandi põhikoolid ning peakorraldajateks on koolide huvijuhid. Kui eelmistel aastatel osalesid Jakobsoni, Paalalinna ja Kesklinna kooli õpilased, siis sel korral liitusid ka Waldorfi ja Kaare kool. "Kahjuks jäid Kaare kooli õpilased haigeks ja nende etteastet neljapäeval me näha ei saanud," märkis Jakobsoni kooli huvijuht Moonika Pärna.

Huvijuht selgitas, et playback‘i teema ja juhend sünnivad igal aastal huvijuhtide arutluse käigus. Sel aastal otsustati, et suured põhikoolid võivad osaleda kuni viie etteastega, Waldorfi kool kahe ja Kaare kool ühe kavaga. Kokku pidi olema 18 etteastet. Et seekord oli Paalalinna koolist osaleda soovijaid vähem ja Kesklinna koolist rohkem, sai Kesklinna kool saata konkursile kuus kava.