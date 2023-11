Lumi tuli ja rõõmustas

Lumi rõõmustas kohalolnuid väga ning kui lumi on maas, tahaksid lapsed õpetaja sõnul kogu aeg õues olla.

Lasteia noorimad, Tammetõru rühma poolteise- kuni kolmeaastased juntsud rõõmustasid samuti värske lume üle. Rühma 14 lapsest said esimese lumega õues mängida kuus last, teised olid haigena kodus. Lume kühveldamine pakkus rüblikutele sedavõrd palju rõõmu, et mõni kasutas korraga koguni kaht labidat. Koos õpetajate Epp Klettenbergi ja Anneli Pihlakuga ehitasid nemadki lumememme.