Põhjanaabrite juures sadas läinud nädalavahetusel lund kohe mõnusalt ning ka Eestis on olnud külma ja lund juba nii palju, et suuremates suusakeskustes sai hakata kunstlund tootma.

Tore, kui lumi tekitab elevust ning mitte üksnes jutuainet, et kes, kunas ja kui palju peab seda kühveldama, mis tänavalt on see rookimata või siis millised talverehvid tuleks valida. Vähemalt minul läheb küll hommikul meel rõõmsaks öösel mahasadanud lund aknast silmates.