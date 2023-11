Nurjunud oksjoni järel ilmus huviline

Põhja-Sakala abivallavanem Jaanus Rahula ütles, et vallavalitsusele tulnud kirjas ei avaldanud huviline, miks ta objekti osta soovib, aga ta tahtis sel teemal vallavalitsusega kohtuda. Kokkusaamine on kavandatud järgmiseks nädalaks ja pärast seda otsustab vallavalitsus, mis edasi saab. Abivallavanem pidas võimalikuks, et objekt läheb sama alghinna ehk 70 000 euro eest uuesti oksjonile.