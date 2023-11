Viis sentimeetrit ja sulab

Aastaid tagasi oli endisel Eesti vetelpäästeühingul seisukoht, et sajuta ilmaga tekkinud kristallselge jää kannab täiskasvanud inimest juhul, kui jääl on paksust seitse või kaheksa sentimeetrit. Nüüd on ajad edasi läinud ja päästeameti seisukoht on, et jää muutub inimesele turvaliseks, kui selle paksus kosub kümne sentimeetrini. Kevadel saabuva soojaga saab aga ka paksust jääst puder, mis inimest ei kanna.