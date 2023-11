Tööpakkumiste arv kasvavale töötusele järele ei tule

Silindia Ehituse juhatuse liige Toomas Perve nentis, et praegu on madalseis nii sealpool piiri kui siin ning kui asi samas tempos jätkub, pole kriis enam kaugel. «Mahud on oluliselt vähenenud,» lausus ta ning ütles, et kui Soome ehituse kokkutõmbumise tõttu ongi nüüd siin ehk rohkem töömehi, siis see pilti suurt ei muuda. «Häid töötajaid ei ole jätkunud isegi siis, kui osa sealt tagasi tuleb, ja ega meil ole kedagi kuhugi juurde võtta ka, sest tööd pole teha ja kõigepealt hoiame ikka oma töötajad alles.»