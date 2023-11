Viljandimaa veebipolitseiniku hinnangul võisid eile tuhanded eestlased saada ingliskeelseid petukõnesid, milles helistaja püüdis väita, et on politseinik. Seejuures näitas kõnesaaja telefon helistajaks mingit Eesti telefoninumbrit, millel polnud tegeliku kõne tegijaga mingit seost. See tähendab, et pettusesse kaasati suur hulk telefoniomanikke, kes polnud juhtunuga seotud.