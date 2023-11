Olgugi et maad katab õhuke lumekiht ja külmakraadid on saabunud, on kunstlume valmistamisest siin kandis vara rääkida. Küll aga on alustatud Viljandisse Huntaugule valgustuspostide paigaldamist, nii et tänavu saab terviserajal pimedal ajal suusatada lambi valgel.

Foto: Elmo Riig