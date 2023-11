Mulgi uudistes tuleb juttu noorte pärimuskultuuri töötubadest, kus saab pilli teha ja moodsa mekiga kamapalle veeretada, sellest, et pärimusmuusika keskus on salvestanud ja veebis välja pannud 15 mulgikeelset laulumängu koos nootide ja filmidega, mille järgi mängu õppida, ning sellest, et Mulgi söök ja söögitegijad olid nähtaval pealinnas söögifestivalil Maitsev Eesti.