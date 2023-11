Ugala teatris tuleb Pearaadio avalik salvestus

Pearaadio värske eestvedaja Karl Erik Saks ütles seekordset teemavalikut kommenteerides, et erivajadustega laste koolis nutinõustajana töötades näeb ta, et enamik neist lastest elab oma elu sotsiaalmeedias ja videomängudes, sest seal leiavad nad endale turvalise suhtlusringkonna või tegevused, mida päriselu neile nii lihtsalt ei taga. Vanematel on aga seetõttu nendega raske kontakti saada, sest sotsiaalmeedia ja videomängud jäävad isiku ja ekraani vahele.

Noori peaks tema sõnutsi sel teemal rohkem kuulama ja usaldama, sest seeläbi saavad ka täiskasvanud targemaks. "Meile tundub, et just teater on see koht, kus seesuguseid arutelusid fookusse tõsta," lisas Koit.