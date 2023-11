Tasuta ühistranspordi kadumine pole odav

Ühe uudisena on lisandunud päevapilet, mis hakkab maksma 4,50 eurot, kui see ostetakse elektrooniliselt sõidukaardile. Samuti on eesmärgiks seatud, et bussis saab pileti eest maksta pangakaardiga. Ühe pileti hind on bussist ostes 2 eurot. Internetis ostetud pileti eest tuleb maksta 1,50 eurot. Perioodipileti ehk 30 päeva pileti hind on 25 eurot. Pilet tuleb lunastada kõigil alates 20. eluaastast kuni 62 aasta vanusteni.