Eesti Energia liidab klientidele pakutavad tooted ja teenused Enefiti kaubamärgi alla

"Tahame, et klientidel oleks meie energiaekspertidest veelgi rohkem tuge ja abi nii nutikamate energialahenduste pakkumise kui ka parema klienditeeninduse näol," põhjendas Eesti Energia juhatuse liige Kelli Toss-Kaasik tütarettevõtte loomist. Tema sõnutsi on uut ettevõtet ehitades hoolitsetud selle eest, et kliendil oleks ladus oma kodule või ärile parimat energialahendust leida ja paigaldada ning tal oleks alati Enefiti energiaekspertide tugi.