Juhtkiri ⟩ Isiklik suur panus erakonna vabalangusesse

Reformierakond selgitab oma nigelat reitingut ebapopulaarsete otsustega, mida on tulnud teha. Selles on tubli annus tõtt: opositsioonierakonnad kipuvad kehvematel aegadel alati populaarsust kasvatama ning need, kes juhivad riiki ja peavad päriselt arvestama nii raha- kui näiteks tööjõunappusega, jäävad paraku silma negatiivsega.