21. novembri päeva keskmine börsihind on 287,87 eurot kilovatt-tunni eest, mis teeb kilovatt-tunni keskmiseks hinnaks 28,78 senti.

Ilmselt on üheks märgatava hinnatõusu põhjuseks lisaks külmemate ilmade tulekule Soome Olkiluoto tuumaelektrijaama 3. ploki rike. Tänavu valminud 3. plokk on pühapäeva õhtust rivist väljas. Olkiluoto 3 võimsus on ligikaudu 1600 megavatti ja see katab umbes 14 protsenti Soome elektrivajadusest. Tegemist Euroopa suurima tuumareaktoriga.