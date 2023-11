VIIRUSTE HOOAEG ⟩ Lasteaedadel on omajagu vangerdamist, et end avatuna hoida. Abis on ka lapsevanemad

Viljandi Kesklinna lasteaed toimetab kahes õppehoones: Midrimaal ja Mesimummus. Direktor Lea Matson rääkis, et praegu on töötajate seas puudujaid palju – on nii koroonat kui ka muid viirushaigusi. "Olukord on päris tõsine ja tuleb väga, väga pingutada, et rühma töötajaid saada.”