HELIR-VALDOR SEEDER ⟩ Kas paradiis langeb tõesti maa peale, nagu Helmen Kütt kirjutab?

Saame teada, et 2024. aastal tõuseb keskmine pension indekseerimise tulemusena 76 eurot ja jääb maksuvabaks. Mõlemad "uudised" tulenevad seadusest, mille on kehtestanud eelmised valitsused. Eraldi rõhutab Helmen Kütt, et keskmine pension jääb ka tuleval aastal maksuvabaks, aga vargsi jätab ta mainimata praeguse valitsuse riigi eelarvestrateegias kinnitatud muudatuse, millega lõpetatakse keskmise pensioni maksuvabastus alates 2025. aastast, nii et selle tõttu hakkab osa eakate pension olema väiksem võrreldes kehtiva seadusega.