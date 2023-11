„Me peame säilitama kainet mõistust ja selgitama inimestele, mis on võimalik ja mis mitte,” selgitas ta ning kinnitas, et see oli ka põhjus, miks ta juhatusse üldse kandideeris. Oma erakonna praegust populaarsust kommenteerides leidis Timpson, et nagu ka majanduses käib ka poliitikas edu kord üles, kord alla. „Majanduses ei saa me tõde peita. Kui eksport on defitsiidis ja meie naabritel ka ei lähe hästi, siis ei saa ka suurt tõusu eeldada,” lisas ta.