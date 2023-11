Leie koolimajas peeti veel sel kevadel vilistlaste kokkutulekut. Nüüd on kool seal tegevuse lõpetanud.

Viljandi vallamajas oodatakse 12. detsembri kella 10-ks pakkumisi neilt, kel on häid mõtteid, mida teha Leie koolimaja hoonega, milles kool on tegevuse lõpetanud ning kuhu on jäänud lasteaiarühm ja raamatukogu.