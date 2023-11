Kunstnik Anu Raua nimelise stipendiumi pälvisid Meelika Hainsoo ja Jaana Reissaar

Meelika Hainsood kirjeldab kultuuriakadeemia rahvusliku metallitöö lektor Eilve Manglus pressiteate vahendusel, kui loomingulist ehtemeistrit, kellel on selleks tööks vajalikku püsivust, täpsust ja meisterlikkust. Meelika on kogunud tuntust ja tunnustust andeka rahvamuusikuna nii sooloartistina kui ka erinevate kollektiivide koosseisus Vägilastest Lepasereeni. Tema huvi pärandkultuuri, rahvaluule, aga ka traditsioonilise käsitöö vastu on käinud sünkroonis muusikaõpingute ja muusikuna tegutsemisega.

Jaana Reissaar on kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia magistriõppekava programmijuht Kristi Jõeste sõnul magistrant, kes on näidanud end ülimalt organiseerimis- ja koostöövõimelise inimesena. Jaana on oma kursuse vanem ning hoolitseb selles eest, et kursusekaaslased oleksid hoitud. Erilist tähelepanu pälvib tema võimekus kaastudengeid ürituste ettevalmistusse kaasata, millest kaalukaim on sellel sügisel toimunud kultuuripärandi loovrakenduste sügiskool Toosikannu Puhkekeskuses, mille peakorraldaja Jaana oli. Kultuuripärandi loovrakenduse eriala magistritöös uurib ja taastab Jaana Muhu meeste pulmavattide valmistamise traditsiooni.