Oktoobri lõpus ütles keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko Sakalale, et Viljandi külje all Heimtali jahialal hundiküttimise lubamist kaalutakse põhjalikult, ent otsus saab sündida pärast seda, kui küsimust on arutatud suurkiskjate koostöökogus, ning küttimismahu otsustab keskkonnaamet 1. novembriks, mil hundijahihooaeg algab. Nüüdseks on selge, et tänavune hundiküttimise maht Eestis on 144 isendit ning Pärnu-Viljandi ohjeldamisalal on see endiselt null.