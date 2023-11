Eelmisel nädalal anti Eesti spordiavalikkusele teada, et loodud on meeskond, kes peab kümnevõistleja Johannes Ermi suurvõistlustel medaliteni aitama. Abistajate seas on mitu treenerit, füsioterapeut Risto Jamnes ja kettaheitjast olümpiavõitja Gerd Kanteri ümber eduka meeskonna loonud Raul Rebane. Peatreener on aga Viljandimaa mees Holger Peel.