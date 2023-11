Rita Kadaja – julge väljaütlemisega õpetaja

«Streik kestis kolm päeva. Vabaduse platsil hoiti loosungeid ja peeti tulihingelisi kõnesid õpetajate toetuseks ja palga nõudmiseks,» meenutab ta ning lisab, et koolid toimetasid nendel päevadel lastehoiuna, kus lastele pakuti tegevusi, et nood ei hakkaks igavusest maja lammutama.

«Streigi mõte on, et ühiskonnal oleks ebamugav,» nendib Kadaja. «Nüüd aga ei tee see, kui laps ei saa kolm päeva kooli tulla ja õpib kodus, ühiskonna elu eriti ebamugavamaks. See ümberkorraldus toimus pandeemiaajal, kui koduõpe sai õppimise suureks osaks.»