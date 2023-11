TRIIN LOIDE ⟩ Elutud muutujad võrrandis, mitte haridust vajavad lapsed

Kaare kooli ja kolme miljoni euro küsimus oli teravalt õhus juba siis, kui ma enam kui neli aastat tagasi Viljandisse tagasi kolisin. Ühest küljest on vahepeal selles küsimuses justkui palju tehtud. Haridusliku erivajadusega laste kompetentsikeskus on tummise ideena laual ning saab ehk isegi teoks, teisest küljest tundub, et olukord on täpselt selline nagu ennegi ning kõneldav jutt vaat et sõna-sõnalt sama. Suhtleme, mõtleme, prognoosid, luhtumine, mõtleme, suhtleme.