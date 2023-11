Nädala mõte ⟩ Aga miks ei võikski prügiveo hind mitmekordistuda?

Sortimata prügi veo hind mitmekordistub lähitulevikus. Riskides olla ebapopulaarne, ütlen, et minu poolest võiks see lausa kümnekordistuda, kui see tähendaks, et meil jätkub hästi tasustatud prügivedajaid ja kõiki teisi selles ahelas, mis peab viima tulemuseni, et prügist saab midagi mõistlikku. Kui see tähendaks, et meil on piisavalt masinaid prügi vedamiseks ja piisavalt avalikke konteinereid, mida tühjendatakse piisavalt tihti. Ja mis kõige olulisem: et võimalikult suur hulk kokkukorjatud prügi taaskasutatakse.