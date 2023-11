Viimane erakordselt enneaegne laps sündis Viljandi haiglas kaks aastat tagasi

Viljandi haiglas sünnib aastas kuni kolm hilisenneaegset last, kes on tulnud ilmale 34.–36. rasedusnädalal. Tavapärane rasedus kestab 38–40 nädalat. "Vahel harva sünnib siin ka mõni sügavalt enneaegne laps, kel on sündimisega väga kiire," märkis Gerli Mirka. 2022. aastal sündis Viljandi haiglas kuus enneaegset last, neist kaks enne 32. rasedusnädalat.

Käesoleval aastal on Viljandi haiglas sündinud neli enneaegset last, nemad on ilmale tulnud 32.–36. rasedusnädalal. "Sügavalt enneaegsed lapsed püüame suunata Tartu ülikooli kliinikumi ema kõhu sees, sest see on lapsele kõige turvalisem," rääkis Mirka. "Väga enneaegsete laste puhul on väga oluline, et nad jõuaksid võimalikult varakult kõrgema etapi haiglasse, kus on lasteintensiivravi võimekus."