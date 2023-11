MAIASMOKKADE ABIL AJAHAMBA VASTU ⟩ Rohelise Maja kohvikule on kahe päevaga annetatud peaaegu pool katusevahetamiseks küsitud summast

Kohvikupidaja sõnutsi on maja punane katus väga kehvas seisus ning seisab kohati ausõna najal. Paari päevaga on annetajad kohvikule selleks tööks andnud ligi 6000 eurot. Pildil Roheline Maja tänavu kevadel

Paar päeva tagasi andis Viljandi Rohelise Maja kohvik teada, et maja katus on nii viletsas seisus, et vajab kiiremas korras vahetamist. Umbes pool selleks vajalikust summast loodab kohvik annetajate toel kokku koguda ning esimese paari päevaga on talle annetatud ligi 6000 eurot.