"Olin siin esimest korda juba kuu aega tagasi – käisin luurel," rääkis Šois, kes on ka esimese eestikeelse juudi kokaraamatu "Juudi köök" autor. "Nüüd võtsime ette veidi modifitseeritud retseptid minu raamatust."

Kooli kokanduseriala juhtivõpetaja Lea Kask rääkis, eri maade toidukultuuri tutvustamine on osa tulevaste kokkade väljaõppest ning Õisus on kaks korda aastas veiniõhtu, kus maitstakse eri maade veine ja sinna juurde valmistatud sama kandi toite. Laupäeval on seal teemaks juudi kultuur ja selle toidulaua katmiseks Vana-Võidus ettevalmistusi tehaksegi.