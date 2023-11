SANDRA URVAK ⟩ Kaevandaja – kas tõesti vaene kannataja?

Alustuseks väljavõte juhtkirjast: "Ega Mikskaar ole tegelikult midagi valesti teinud ning nii neil kohalikel, kes on kaevandamise vastu, kui ka neil, kellele ta on hinnatud tööandja, tasuks kriitikanooltega pilduda hoopis riiki. Kaeveload olid ettevõtjal ammu taotletud ning tal oli täiesti põhjendatud usk sellesse, et nendega on kõik korras. Tegelikult oli puudu terve hulk vajalikke kooskõlastusi, näiteks vee erikasutusloa menetlus ning analüüsid, kuidas mõjub kaevandamine veele. Tundub, et riik andis omal ajal lube välja üsna hooletult."