Vabadussammas värvub õhtul sirelilillaks

Abilinnapea Kalvi Märtini sõnul osaleb linnavalitsus aktsioonis, et avaldada austust enneaegselt sündinud lastele ja nende peredele. "Jätkame kolm aastat tagasi alustatud traditsiooni, millega tahame tunnustada väikseid kangelasi. Täna õhtul tasuks kindlasti ka ise sirelilillat kanda või aknale seda värvi valgustus panna, et olla osa ühisest toetusavaldusest."

Sirelilla on enneaegse sünni tunnusvärv, mis kannab endas õrnust ja erakordsust. Sirelilillade tulede kampaaniast võtab osa enam kui 60 riiki üle maailma, Eesti osaleb sel aastal aktsioonis 11. ning Viljandi kolmandat korda. Sirelilillade tulede aktsioonis on osalema oodatud kõik, kes soovivad avaldada toetust enneaegselt sündinud lastele ja nende peredele. Tegemist on hea võimalusega näidata üheskoos peredele, et nad ei ole sel keerulisel ajal üksinda. Paraku sünnib iga kümnes laps siia maailma enne oodatud aega ehk enne 37. rasedusnädalat.