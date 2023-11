Põhimõtteliselt võib ju aru saada seisukohast, et ilma pole võimalik väga pikalt ette ennustada, ja masinad võivad vahel alt vedada, ent lõppkokkuvõttes seisame nüüd Viljandis silmitsi tõdemusega, kus ainus võimalus oma hoolikalt kokkuriisutud lehtedest lahti saada on need ise jäätmejaama viia. Hoolimata kahest veotiirust on linn kokkuriisutud ja riisumata lehti täis ning igaüks peaks ise vaatama, kuidas nendega hakkama saab.