MIDA AEG edasi, seda keerulisem on tänapäeva aktiivsel inimesel siduda end ühe omavalitsusega. Inimene on küll ühe valla või linna kodanik, aga tema elu on sõna otseses mõttes mööda Eestit laiali. Seega, kas omavalitsustel on üleüldse enam mõtet? Kas Eesti kodanike-maksumaksjate sidumine ühe või teise omavalitsusega on ikka mõistlik?