VILJANDIS on taas alanud kaasava eelarve ideevõistluse hääletus. Seekord saame valida 14 ettepaneku vahel. Eks hääletajad looda ja soovi, et just nende valik võidab, ning ideede väljapakkujad mõistagi, et just nende mõte kaaslinlastele meeldib. Kes hääletuses üldse ei osale, eks seegi looda, et miski saab lõpuks paremasse korda või saame linna midagi uut ja huvitavat juurde.