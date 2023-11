PUUST JA PUNASEKS ⟩ Õpetajad on streigilainel. Aga kui palju nad praegu teenivad? Ja kui palju tööd teevad?

Õpetajate miinimumpalk on sellest aastast 1749 eurot. Keskmine tuleb nii riigis kui maakonnas kõrgem, seda aga tänu ületundidele ja lisaülesannete täitmisele.

Reedel olnud tunniajane õpetajate hoiatusstreik on viimane peatükk pikas eeposes, kus Eesti haridustöötajad nõuavad muudatusi. Nõudmiste keskmes on õiglane tasustamine ning pikaajaline nägemus sellest, kuidas palk oleks ja jääkski konkurentsivõimelistes. Streigi alltekstiks on küsimus, kas ühiskond ja otsustajad mõistavad haridusvaldkonna keerukust ja õpetajate töö tegelikku väärtust.