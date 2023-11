Praeguseks on uute kruntide mõõdistustööd tehtud ning katastriüksustele on linnavalitsus määranud aadressid, mis ootavad maa-ameti kinnitust. Esialgsete plaanide kohaselt peaks kevadel avanema linnal võimalus hoonestusõigused müüki panna.

"Linn on omalt poolt teinud kõik, et uued kinnistud võimalikult kiiresti registreeritud saaksid ning et inimestel, kes soovivad oma kodu Viljandisse rajada, oleks peagi võimalus endale mõnusas elamurajoonis kinnisvara soetada," andis linnapea Madis Timpson pressiteate vahendusel teada. "Järveotsa rajoon on õide puhkemas ning on hea asukohaga eriti lastega peredele, kes korteris elada ei soovi."