Viljandi haigla kommunikatsioonijuht Maarja Evert lausus, et olukorrast tingitult tegeleb haigla aktiivselt sellega, et vaktsineerimise võimalust efektiivsemaks muuta. "19. novembril pakume inimestele lisaaegu vaktsineerimisbussis kaitsesüsti tegemiseks," ütles ta. Sel päeval on buss väljas kella 11–16 Centrumi parklas ja seal saab lasta end vaktsineerida nii koroonaviiruse kui gripi vastu.