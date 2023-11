PRIIT TOOBAL ⟩ Vald ei saa eraettevõtlust üle võtta

Kõpu apteegi omanik räägib, et ta soovib apteeki sulgeda, sest see on aastaid kahjumis olnud. Ettevõtte soov ja ülesanne on teenida kasumit, mitte ühele või teisele tegemisele peale maksta ega ka pidada üht apteeki teise, kasumit teeniva arvelt.

Apteegiteenus on tähtis, lausa eluks vajalik ja seetõttu on mõistetav, et siin ja seal annavad kohalikud omavalitsused apteekidele ja ka perearstidele soodsa hinnaga või lausa tasuta ruume kasutada. Riskin nüüd sellega, et olen ebapopulaarne, aga ma pole nõus Põhja-Sakala abivallavanema Jaanus Rahula ideega hakata Kõpu apteegi ülalpidamist vallaeelarvest täiendavalt doteerima. Ruumid on ju niigi tasuta ning toasoe ja elekter saavad kinni makstud vallaelanike rahast. Samamoodi ei olnud ma koalitsioonis olles nõus, et makstakse peale nõndanimetatud kaubabussidele ehk lavkadele, sest eraettevõtjad peavad ikka ise oma riske kandma.