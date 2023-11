HELIR-VALDOR SEEDER ⟩ Siseministri (häda)valed, mis püsivat usaldust ja kindlustunnet ei loo

Siseminister õigustab, et Männimäe põlengu kustutamisel redelauto puudumine tööd ei takistanud ning et autot on tarvis ainult erijuhtudel suuremates linnades. Lisaks tõdeb minister tagantjärele tarkusena, et ka mitme redelauto olemasolu Viljandis ei muudaks fakti, et mitme Toome tänava perekonna vara hävines või sai tules ja kustutamisel kannatada.