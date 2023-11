Naasin just nädalaselt puhkuselt Egiptusest. Puhata oli seal suurepärane, päike siras lakkamatult, sooja oli päeval varjus 30–34 kraadi ning merevesi nii soe, et snorgeldades ei olnud vaja külma peljata. Turistina sain sealses kuurordis süüa ja juua nii palju, kui hing iganes ihkas, ning reisi eest tuli välja käia suhteliselt mõõdukas summa. Asjaolu, et kõigest 500 kilomeetri kaugusel käib sõda, ei olnud kusagil tunda.