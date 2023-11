Viljandi Vana-Apteegi juhataja Karin Jõgisoo sõnutsi on sulgemise põhjus see, et haruapteek on olnud aastaid kahjumis, mistõttu ettevõte on selle tegevusele pidanud peale maksma. Kahjumi peapõhjusena nimetas ta vähest klientide arvu, mis omakorda tuleneb sellest, et Kõpu elanike hulk järjest väheneb.