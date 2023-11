"Korraldaja poolt võtsime ette hästi suure sammu teha see sündmus avatuks," ütles Viljandimaa arenduskeskuse juhataja Elmo Puidet. Ta nimetas ettevõtlusgalat just sündmuseks, sest tähtsaim osa on seal tunnustamine, aga loomulikult käib selle juurde pidu, millest saavad seekord osa võtta kõik, kes pileti ostavad.