Selge silmanägemisega patsiendid jäid uue teenusega rahule

Keskmiselt tuli Viljandi haiglas oodata operatsiooniaega kolm nädalat. Vastajad väljendasid heameelt selle üle, et Viljandis on nüüd opereerimisvõimalus. Samuti toodi välja, et võimalus operatsioonil käia muutis nende elukvaliteeti paremaks.

«Silmaarst soovitas mul minna hallkae operatsioonile, eriti vasaku silmaga. Ma ise ei saanud arugi, et operatsiooni vajaksin,» kõneles üks patsient. «Kui vasaku silmaga operatsioon ära tehti ja nägema hakkasin, siis sain alles aru, kui suur vahe on ühe ja teise silmaga nägemisel ja värvidel.»

Tänu küsitlusel vastanutele leidis haigla ka murekohti – ühena tõid patsiendid välja selle, et pärast operatsiooni on raske saada aega järelkontrolliks. Sellele on haigla juba leidnud ka lahenduse, nimelt broneeritakse patsiendile pärast operatsiooni kohe ka aeg tulla järelkontrolli. Lisaks helistab silmaõde operatsioonijärgse päeva õhtul patsientidele, et küsida nende seisundi kohta ning nõustada kohe pärast operatsiooni tekkida võivate kaebuste puhul. Sellise lahendusega on patsiendid senise kogemuse põhjal väga rahul.

Mitu patsienti märkisid, et nad olid operatsioonilt oodanud enamat, sest prillidest nad siiski vabaks ei saanud. Silmaarst Anne-Liis Matson ütles, et kaeoperatsiooni eesmärk ei olegi teha inimest prillidest priiks ja üldiselt ei ole see kõnealuse operatsiooni puhul ka võimalik.