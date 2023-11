Novembri algus on Kadri Lepal olnud tihe. Äsja saabusid trükist kaks tema kirjutatud lasteraamatut. «Valge pall» kõneleb loo poisist, keda tabavad korraga nii suur õnn kui ka suur õnnetus ning «Haruldase Raimondi» peategelane on väike krokodill, kel on suur mure.