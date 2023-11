Praeguseks eesmärgiks on seatud, et lapsed saavad tulevat nädalat juba uues majas alustada.

Nagu ütles direktor, ei ole lapsevanemaid appi kolima kutsutud, sest selleks ei ole vajadust. "Meil on kolimisifrma. Meie inimesed näitavad vanas majas, mis on vaja peale laadida, ja need rühmad, kelle asjad on ära viidud, saavad hakata uues majas kaste lahti pakkima ja ennast sisse seadma," selgitas Paavel. "Niimoodi mõne rühma kaupa katsume paari päevaga hakkama saada, äkki õnnestub."