«See jäi eluks ajaks meelde ja on üks mu kõige ägedamaid looduselamusi. Ööbisime Oksa lähedal ühe heinaküüni lakas. Hommikul viie-kuue ajal magasime seal heinte sees ja korraga kuulsin, et koer haugub. Imestasime, et kuidas see koer sinna sai. Vaatasime lakaluugist alla ja ... sokk. Haukus nagu koer. Päike hakkas tõusma, udu ja pärlendavad kastepiisad ... See oli midagi nii müstilist. Oled noor inimene, istud seal lakaluugil ja sokk haugub kuskil udu sees ...»